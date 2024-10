Riminitoday.it - La Rivierabanca suona la quinta e consolida la vetta della Serie A2

Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unairresistibile infila lavittoria consecutiva e si conferma capolista in solitariaA2 Old Wild West. I ragazzi di coach Dell’Agnello confezionano in trasferta una prova autoritaria e si impongono sul parquet del Gruppo Mascio Orzinuovi con il risultato finale di