Udinetoday.it - La "passeggiata in salute" fa tappa a Vergnacco

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, a Reana del Rojale, si terrà la"10mila passi di”, guidata da istruttore laureato in Scienze Motorie, lungo il percorso “10mila passi”. Il ritrovo sarà alle 9.45, nella frazione di, in piazzale Campo Santo in via San Marco, vicino al cartellone del