La nuova contabilità ACCRUAL nelle PA: cosa cambia e come prepararsi (il corso)

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’introduzione dellaPubbliche Amministrazioni rappresenta una delle novità più rilevanti in ambito fiscale e gestionale. La riforma, inserita nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mira a trasformare il sistema di rendicontazione finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche, comprese quelle locali, portandolo verso una maggiore trasparenza e allineamento con gli standard internazionali.Questa trasformazione, che sarà attuata a partire dal 2026 con una fase pilota prevista per il 2025, richiederà uno sforzo significativo per adattarsi a nuovi processi e strumenti.