La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica. Il merito è di Aurora Serafieri del 2014 che, nella categoria Allieve 2^ Fascia, ha centrato un ottimo terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale di Alba Adriatica e che ha così meritato l’accesso nella ristretta cerchia di ginnaste che da venerdì 1 a domenica 3 novembre potranno contendersi il tricolore a Cervia. La ginnasta aretina è stata protagonista di una positiva prova a corpo libero e cerchio che le ha permesso di entrare in finale con la fune e di meritare così un posto sul podio, riuscendo nell’impresa di vivere un deciso miglioramento rispetto al quinto posto raggiunto nel campionato regionale. Lanazione.it - La Ginnastica Petrarca vola alle finali dei campionati italiani di ritmica Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Arezzo, 16 ottobre 2024 – Ladeidi. Il merito è di Aurora Serafieri del 2014 che, nella categoria Allieve 2^ Fascia, ha centrato un ottimo terzo posto alla Zona Tecnica Interregionale di Alba Adriatica e che ha così meritato l’accesso nella ristretta cerchia di ginnaste che da venerdì 1 a domenica 3 novembre potranno contendersi il tricolore a Cervia. La ginnasta aretina è stata protagonista di una positiva prova a corpo libero e cerchio che le ha permesso di entrare in finale con la fune e di meritare così un posto sul podio, riuscendo nell’impresa di vivere un deciso miglioramento rispetto al quinto posto raggiunto nel campionato regionale.

