Avellinotoday.it - La famiglia Zeppetelli ringrazia la difesa: "E' stata fatta giustizia per Nicola"

Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Queste le parole della Signora Assunta Marro, mamma di, e di Francesco, fratello di, dopo la sentenza di appello di ieri: “Vogliamore l'Avvocato Vittorio Fucci per il risultato confermato oggi in Appello in relazione all'omicidio del nostro