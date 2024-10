La droga sotto il letto e la pistola softair a 18 anni: il ragazzo tradito da una passeggiata con le dosi in tasca (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era a spasso, per Seregno, con in tasca un coltello e la droga. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno domenica sera hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne italiano, residente in città con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto Monzatoday.it - La droga sotto il letto e la pistola softair a 18 anni: il ragazzo tradito da una passeggiata con le dosi in tasca Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era a spasso, per Seregno, con inun coltello e la. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Seregno domenica sera hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne italiano, residente in città con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Droga acquistata per il consumo di gruppo - ma soldi in tasca e precedenti lo incastrano : condannato - . “Ho comperato la droga per tutto il gruppo, non è tutta mia”, ma l’ingente somma di denaro nel portafoglio fa propendere per il possesso ai fini di spaccio e arriva la condanna definitiva. . La Cassazione ha confermato la condanna a 2 mesi e venti giorni di reclusione e alla multa di 465 euro, a. (Perugiatoday.it)

Droga sintetica - scatta l’allarme. Arrestato in passeggiata a Marinella con Lsd in tasca - Dopo averlo condotto in caserma per gli accertamenti il maggiore Luca Panfilo ha predisposto anche una perquisizione al domicilio del giovane. Con ulteriore sorpresa in casa aveva altra sostanza Lsd per un totale complessivo di 85 elementi, oltre 1 etto di Ketamina una sostanza sintetica che miscelata può assumere effetti davvero dannosi, conosciuta anche come la droga dello sballo e stupro ... (Lanazione.it)

Droga in tasca e tentativi di fuga : diversi giovani segnalati dopo i controlli dei carabinieri - Hanno effettuato controlli e posti di blocco i carabinieri di Bassano Romano, Monte Romano e Barbarano Romano. Coinvolte in totale 70 autovetture e 114 persone, ravvisate 5 violazioni al codice della strada. A Bassano Romano due ragazzi sono stati segnalati per il possesso di hashish e... (Viterbotoday.it)