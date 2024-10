Ko per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tanti rimpianti per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma, che lo vede uscire sconfitto per mano di Dominic Stricker. Lo svizzero si è imposto con il punteggio di 7-6(6), 6-4 in quasi due ore di gioco e avanza così ai quarti di finale, al termine di un match equilibrato e che è girato su pochissimi punti. Il primo set scorre via velocemente con entrambi tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio concedendo al massimo un solo 15 al giocatore in risposta nei primi sei game. Dal settimo la situazione però cambia, con Stricker che si procura l’unica palla break del parziale, ben annullata da Berrettini, che come lo svizzero inizia a farsi più aggressivo in risposta, senza però andare mai oltre il 40 pari. Il set giunge così a un tie-break insolito visti i game che lo hanno preceduto. Metropolitanmagazine.it - Ko per Matteo Berrettini nel secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Tanti rimpianti pernel250 di, che lo vede uscire sconfitto per mano di Dominic Stricker. Lo svizzero si è imposto con il punteggio di 7-6(6), 6-4 in quasi due ore di gioco e avanza così ai quarti di finale, al termine di un match equilibrato e che è girato su pochissimi punti. Il primo set scorre via velocemente con entrambi tennisti che tengono agevolmente i propri turni di servizio concedendo al massimo un solo 15 al giocatore in risposta nei primi sei game. Dal settimo la situazione però cambia, con Stricker che si procura l’unica palla break del parziale, ben annullata da, che come lo svizzero inizia a farsi più aggressivo in risposta, senza però andare mai oltre il 40 pari. Il set giunge così a un tie-break insolito visti i game che lo hanno preceduto.

