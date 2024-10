Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premier israeliano: "Armi russe nelle basi di Hezbollah". Le Idf: "Caschi blu non sono obiettivo" Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran per rappresaglia all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici Sbircialanotizia.it - Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il premier israeliano: "Armi russe nelle basi di Hezbollah". Le Idf: "Caschi blu non sono obiettivo" Il premier israeliano Benjaminhauna serie dida colpire inper rappresaglia all'missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli suglispecifici

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu autorizza attacchi in Iran e denuncia minacce da Hezbollah in Libano - Secondo una fonte israeliana contattata da Abc News, gli obiettivi specifici non sono stati divulgati e rimane incerta la presenza di potenziali bersagli militari nell’elenco. Le denunce di netanyahu sulle armi di hezbollah Nel contesto di questa escalation, Netanyahu ha anche sollevato preoccupazioni significative riguardo le operazioni di Hezbollah nel sud del Libano. (Gaeta.it)

Israele - risposta a attacco Iran : Netanyahu ha approvato obiettivi - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran per rappresaglia all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici e se si tratti di target militari. (Lidentita.it)

Israele - risposta a attacco Iran : Netanyahu ha approvato obiettivi - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran per rappresaglia all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Nessuna informazione neanche sui tempi della rappresaglia.  Netanyahu, […]. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici e se si tratti di target militari. (Periodicodaily.com)