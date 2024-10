Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato una serie di obiettivi da colpire in Iran per rappresaglia all'attacco missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici e se si tratti di target militari. Nessuna informazione neanche sui tempi della rappresaglia. Netanyahu, Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi L'Identità. Lidentita.it - Israele, risposta a attacco Iran: Netanyahu ha approvato obiettivi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjaminhauna serie dida colpire inper rappresaglia all'missilistico del primo ottobre scorso. Lo ha detto una fonte israeliana ad Abc News, senza fornire ulteriori dettagli suglispecifici e se si tratti di target militari. Nessuna informazione neanche sui tempi della rappresaglia.haL'Identità.

