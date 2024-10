Iran esplosione in una raffineria | 1 morto e 4 feriti I timori dell’attacco da Israele e la pista dell’incidente – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un incendio è scoppiato questa sera in unadi petrolio inche circolano sui social mostrano le fiamme levarsi alte dall’impianto di Shushtar. Secondo un primo bilancio l’incendio avrebbe provocato la morta di un uomo e il ferimento di altre 4 persone. Scene che hanno fatto tremare in serata l’, che s’attende un attacco dain risposta a quello portato dagli Ayatollah con il lancio di centinaia di razzi verso lo Stato ebraico. E tra gli obiettivi evocati nelle scorse settimane nel corso dei conciliaboli interni ae con gli Usa c’erano proprio anche pozzi petroliferi o altre infrastrutture legate alla produzione del greggio. Una strada che la Casa Bianca avrebbe comunque poi raccomandato adi non intraprendere. Al momento però non ci sono indizi del fatto che l’e l’incendio siano da ricollegarsi a un attacco israeliano.