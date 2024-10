iPad Mini si aggiorna: più potenza per l’era dell’intelligenza artificiale (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Apple ha annunciato il nuovo iPad Mini con un comunicato stampa, quasi in sordina, segnando il primo aggiornamento del tablet più piccolo dell'azienda dal 2021. Il nuovo Mini, disponibile in preordine da oggi con un prezzo di partenza di 609 euro, sarà in vendita dal 23 ottobre. A prima vista, le novità sembrano L'articolo iPad Mini si aggiorna: più potenza per l’era dell’intelligenza artificiale proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Apple ha annunciato il nuovocon un comunicato stampa, quasi in sordina, segnando il primomento del tablet più piccolo dell'azienda dal 2021. Il nuovo, disponibile in preordine da oggi con un prezzo di partenza di 609 euro, sarà in vendita dal 23 ottobre. A prima vista, le novità sembrano L'articolosi: piùperproviene da Webmagazine24.

