Intesa Sanpaolo, apre alle Gallerie d'Italia-Torino la mostra di Mitch Epstein

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)al pubblico dal 17 ottobre 2024 al 2 marzo 2025riela. American Nature”, la più importante retrospettiva del fotografo americano. L’esposizione, curata da Brian Wallis (CPW – Center for Photography at Woodstock), presenta per la prima volta riunite le serie fotografiche più significative degli ultimi vent’anni di, in cui esplora i conflitti tra la società americana e la natura selvaggia nel contesto del cambiamento climatico globale. “Capiamo poco di cosa le terre selvagge possano insegnarci – ha detto il fotografo ai giornalisti – per questo progetto mi sono immerso in un luogo misterioso, a me non familiare”.