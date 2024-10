Repubblica.it - Internet ovunque e antenne per l'esercito, così crescono gli affari di Starlink in Italia

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’avvicinamento tra Musk e Meloni sta portando i satelliti dell’imprenditore sempre più al centro dei piani nazionali, sia civili che militari. Via alle sperimentazioni per connettere le aree remote e non mancare l’obiettivo Pnrr