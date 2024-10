Fanpage.it - Insegue l’autobus che ha saltato la fermata perché era al completo: sale a bordo e picchia il conducente

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lunedì 14 ottobre, in provincia di Brescia, l'autista di un pullman è stato aggredito da un uomo per non essersi fermato alla stazione di sosta. Il malvivente lo ha inseguito in auto e dopo avergli tagliato la strada è salito ae lo hato.