Inghilterra Thomas Tuchel è il nuovo ct | è ufficiale

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) –è ilallenatore della nazionale maggiore inglese e sarà assistito dall’allenatore inglese di fama internazionale Anthony Barry. Lo ha annunciato la FA.al calcio inglese dopo un periodo ricco di trofei con il Chelsea, che ha portato a diventare campione europeo e mondiale, avendo anche ottenuto successi a livello d’élite in Germania e Francia. Inoltre, è stato votato allenatore dell’anno Uefa e Fifa nel 2021 in riconoscimento del suo lavoro in. Il suo arrivo alla FA conclude un’ampia ricerca di reclutamento iniziata a luglio, subito dopo la corsa dei Three Lions alla finale di Euro 2024. Il processo riservato, che ha visto diversi candidati intervistati, è stato guidato dal Ceo della FA Mark Bullingham e dal direttore tecnico maschile John McDermott, e ha vistoidentificato come la nomina preferita.