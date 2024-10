Bresciatoday.it - Ingerisce del detersivo e poi prende a morsi gli agenti

Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ha volontariamente ingerito delcosì da essere trasportato in ospedale: dopo aver passato la notte al Civile, martedì mattina ha cercato di concludere il suo piano, ovvero di tentare la fuga per non rientrare in carcere. Nel suo tentativo, per fortuna sventato, ha pure aggredito gli