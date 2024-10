Udinetoday.it - Incidente a Buja, ecco chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Era al volante della suo Citroen Berlingo, Raffaele Copetti quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato ieri sera con un'Alfa Romeo Giulietta, lungo la strada provinciale 49, nel territorio del comune di. L'impatto non ha dato scampo al 50enne, originario di Cividale ma residente a