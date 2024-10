Iltempo.it - Inchiesta Sogei, Casasco: vertici convocati in Commissione di vigilanza

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Alla luce delle notizie che coinvolgono il Direttore generale Business della Società Generale d'Informatica SpA, anche nell'ambito dell'indagine conoscitiva già avviata dallaparlamentare disull'Anagrafe tributaria, è stata predisposta la convocazione per la prossima settimana del Presidente e dell'Amministratore Delegato dellaSpA al fine di riferire in merito». Lo comunica Maurizio(nella foto), Presidente dellaparlamentare didell'Anagrafe Tributaria. Il direttore generale Business di, all'epoca dei fatti, Paolino Iorio, ha dichiarato - nel corso di un interrogatorio investigativo avvenuto ieri -, di aver ricevuto «circa 100 mila euro in nero» dall'imprenditore indagato nell'della Guardia di Finanza, coordinata dalla procura di Roma.