Salernotoday.it - Incendio nel parcheggio dell'Eurospin, fiamme nella zona industriale

Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)neldi Salerno,. Per cause da accertare, un'auto è stata avvolta dalle, sotto gli occhi di numerosi cittadini. Non si conoscono le cause del rogo: si indaga.