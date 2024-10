In vendita il Twiga, Leonardo Maria Del Vecchio guarderà dossier (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Flavio Briatore ha messo in vendita il Twiga e Leonardo Maria Del Vecchio guarderà di sicuro il dossier. Lo indicano fonti vicine al figlio di Leonardo Del Vecchio dopo le indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe già arrivata all'imprenditore piemontese un'offerta dal family office di Leonardo Maria per rilevare la quota. Briatore ha fatto sapere di voler dedicarsi alla Formula1 e punta a cedere il brand di locali esclusivi, a partire dallo stabilimento balneare di lusso a Marina di Pietrasanta. Attraverso il gruppo di ristorazione Triple Sea Fod l'erede del fondatore di Luxottica ha già cinque ristoranti ed è interessato a crescere anche rilevando altri locali. Lo storico Twiga può essere fra questi. Quotidiano.net - In vendita il Twiga, Leonardo Maria Del Vecchio guarderà dossier Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Flavio Briatore ha messo inilDeldi sicuro il. Lo indicano fonti vicine al figlio diDeldopo le indiscrezioni di stampa secondo cui sarebbe già arrivata all'imprenditore piemontese un'offerta dal family office diper rilevare la quota. Briatore ha fatto sapere di voler dedicarsi alla Formula1 e punta a cedere il brand di locali esclusivi, a partire dallo stabilimento balneare di lusso a Marina di Pietrasanta. Attraverso il gruppo di ristorazione Triple Sea Fod l'erede del fondatore di Luxottica ha già cinque ristoranti ed è interessato a crescere anche rilevando altri locali. Lo storicopuò essere fra questi.

