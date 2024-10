Lanotiziagiornale.it - In Europa sarà Il vertice delle tre “I”: indecisione, irrilevanza, impotenza

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’Unione Europea si avvicina al prossimocon una sicurezza quasi disarmante: l’arte di non decidere, quella sì, è unapoche cose che sa fare bene. Guerra in Ucraina, conflitto in Medio Oriente, crisi migratoria: tre fronti di fuoco, tre dossier che da mesi rimangono sul tavolo in attesa di soluzione. Non accadrà niente. L’si prepara all’ennesimo spettacolo di equilibrismi tra Stati membri che giocano a chi urla di più, sperando che alla fine non succeda niente. Non sia mai che qualcuno si sporchi le mani. L’dei tre fronti: guerra, conflitto e crisi Da una parte abbiamo l’Ucraina che ormai è diventata la misura della nostra vergogna. Volodymyr Zelensky ha smesso di nascondere la delusione: l’promette ma non mantiene, manda armi ma poi impone limiti, chiede resistenza ma tergiversa su aiuti concreti.