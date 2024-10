Impresa della BC Servizi Arezzo: battuta la capolista Costone Siena in un finale al cardiopalma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La BC Servizi Scuola Basket Arezzo ha compiuto un’Impresa nel posticipo della quarta giornata di Serie B, battendo di misura la capolista Vismederi Costone Siena con il punteggio di 82-81 al Palasport Estra. Dopo un avvio difficile, in cui la squadra ospite ha dominato il secondo quarto, la formazione aretina è riuscita a rimontare grazie a una grande prestazione difensiva e a un Bischetti in serata di grazia. Il primo quarto ha visto un avvio positivo per Arezzo, ma la Vismederi ha reagito chiudendo sul 25-21. Nel secondo quarto, Siena ha aumentato il vantaggio, andando al riposo sul 46-36. Al ritorno in campo, la BC Servizi ha cambiato ritmo, pareggiando i conti sul 63-63 alla fine del terzo quarto. Lortica.it - Impresa della BC Servizi Arezzo: battuta la capolista Costone Siena in un finale al cardiopalma Leggi tutta la notizia su Lortica.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La BCScuola Basketha compiuto un’nel posticipoquarta giornata di Serie B, battendo di misura laVismedericon il punteggio di 82-81 al Palasport Estra. Dopo un avvio difficile, in cui la squadra ospite ha dominato il secondo quarto, la formazione aretina è riuscita a rimontare grazie a una grande prestazione difensiva e a un Bischetti in serata di grazia. Il primo quarto ha visto un avvio positivo per, ma la Vismederi ha reagito chiudendo sul 25-21. Nel secondo quarto,ha aumentato il vantaggio, andando al riposo sul 46-36. Al ritorno in campo, la BCha cambiato ritmo, pareggiando i conti sul 63-63 alla fine del terzo quarto.

La BC Servizi Arezzo fa l'impresa al Palasport Estra contro la capolista Costone - Al rientro in campo si vede un'altra BC Servizi che aggancia subito gli avversari a quota 46 dopo due liberi di Scortica, riscaldando anche il Palasport Estra che sostiene a gran voce i giocatori di coach Fioravanti. Nell'ultimo possesso la BC Servizi spende con oculatezza il fallo a disposizione prima di raggiungere il bonus lasciando solo 4 secondi e 6 decimi agli avversari per trovare il ... (Lanazione.it)

Arriva un nuovo numero per chiamare la guardia medica : il 21 ottobre servizio attivo ad Arezzo - Novità per contattare il servizio di continuità assistenziale anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. A partire da lunedì 21 ottobre, sarà attivo il nuovo numero unico europeo 116117 per le cure non urgenti che sarà anche l'unico riferimento per contattare la Guardia medica. Dopo... (Arezzonotizie.it)

La BC Servizi Arezzo lotta fino alla fine ma è costretta alla resa ad Empoli - Partita al cardiopalma al PalaSammontana di Empoli dove la BC Servizi Scuola Basket Arezzo sfodera una prestazione di carattere insidiando fino all'ultimo pallone la Computer Gross di coach Valentino. A decidere la partita a favore dei padroni di casa le 13 triple messe a segno nell'arco dei... (Arezzonotizie.it)