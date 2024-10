Il petrolio è in rialzo a New York a 7077 dollari

Il petrolio è in rialzo a New York a 70,77 dollari (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,28% a 70,77 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio è in rialzo a New York a 70,77 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ilè ina New, dove le quotazioni salgono dello 0,28% a 70,77al barile.

Il gas torna sopra i 40 dollari al megawattora. In rialzo anche il petrolio sulle tensioni crescenti in Medio Oriente - In questo quadro l’Europa si avvia verso la scadenza del 31 dicembre quando termina l’accordo tra la russa Gazprom e l’ucraina Naftogaz per il transito del gas. . Il gas russo copre ancora il 18% del fabbisogno europeo, la chiusura del gasdotto ucraino taglierebbe un altro 6% con inevitabili ricadute sui prezzi visto che il gnl trasportato via nave (con cui sinora sono stati compensati i ... (Ilfattoquotidiano.it)

Il petrolio in rialzo a New York a 74 - 47 dollari - Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'1,73% a 74,47 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Petrolio in leggero rialzo - Wti a 73 - 81 dollari al barile - Prezzo del petrolio in leggero rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 73,81 dollari al barile con un aumento dello 0,78%, mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 77,13 dollari al barile segnando un incremento dello 0,72%. (Quotidiano.net)