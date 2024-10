I numeri di SuperLega:. Michieletto top scorer, ben 13 muri per Cisterna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’affermazione biancorossa all’Eurosuole Forum è stata anche la gara più rapida di tutta la terza giornata di SuperLega (85 minuti). I futuri rivali di Verona sono stati i più bravi in attacco, proponendo un notevole 58% offensivo al PalaSavelli e hanno pure fatto meglio di tutti al servizio, 11 ace. A muro impressionante la prova di Cisterna che ne ha fatti 13 ma non sono bastati per evitare il blitz di Piacenza 1-3. A livello individuale top scorer del turno Michieletto (foto), per lo schiacciatore 23 punti utili a regalare a Trento il successo 1-3 a Milano. Dei 13 muri di Cisterna, 5 ne ha piazzati il solo Mazzone, da segnalare infine i 4 ace di Lanza per Taranto, sconfitta però 1-3 da Padova. Da inizio campionato il bomber risulta Michieletto con 58 punti, poi Ramon di Cisterna a 56 e Szwarc di Monza a 55. Primo di Civitanova è Lagumdzija ottavo a quota 47. Ilrestodelcarlino.it - I numeri di SuperLega:. Michieletto top scorer, ben 13 muri per Cisterna Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’affermazione biancorossa all’Eurosuole Forum è stata anche la gara più rapida di tutta la terza giornata di(85 minuti). I futuri rivali di Verona sono stati i più bravi in attacco, proponendo un notevole 58% offensivo al PalaSavelli e hanno pure fatto meglio di tutti al servizio, 11 ace. A muro impressionante la prova diche ne ha fatti 13 ma non sono bastati per evitare il blitz di Piacenza 1-3. A livello individuale topdel turno(foto), per lo schiacciatore 23 punti utili a regalare a Trento il successo 1-3 a Milano. Dei 13di, 5 ne ha piazzati il solo Mazzone, da segnalare infine i 4 ace di Lanza per Taranto, sconfitta però 1-3 da Padova. Da inizio campionato il bomber risultacon 58 punti, poi Ramon dia 56 e Szwarc di Monza a 55. Primo di Civitanova è Lagumdzija ottavo a quota 47.

