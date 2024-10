I giocatori PlayStation guadagno più degli altri da adulti, secondo uno studio (Di mercoledì 16 ottobre 2024) secondo un studio, realizzato attraverso un sondaggio completato da un campione di 1.001 americani, i giocatori PlayStation sarebbero quelli con gli stipendi più alti da adulti, guadagnando in media circa 62.276 dollari l’anno. Come riportato da DualShockers, questo nuovi studio ha evidenziato che i giocatori PlayStation sono quelli che guadagnano di più, seguiti da quelli Nintendo, con 60.527 dollari annui, dai giocatori Xbox con 60.060 dollari ed infine da quelli PC che si fermano a 55.707 dollari all’anno. Una statistica simile è stata effettuata anche con i giochi più famosi, dove i giocatori di FIFA (l’attuale EA Sports FC) hanno raggiunto il primo posto con 70.711 dollari, seguiti dagli utenti Candy Crush con 69.903 dollari, da quelli di DOOM con 67.276 dollari, dai giocatori di NBA 2K con 67.245 dollari ed infine dall’utenza di Madden NFL con 66.426 dollari. Game-experience.it - I giocatori PlayStation guadagno più degli altri da adulti, secondo uno studio Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024)un, realizzato attraverso un sondaggio completato da un campione di 1.001 americani, isarebbero quelli con gli stipendi più alti da, guadagnando in media circa 62.276 dollari l’anno. Come riportato da DualShockers, questo nuoviha evidenziato che isono quelli che guadagnano di più, seguiti da quelli Nintendo, con 60.527 dollari annui, daiXbox con 60.060 dollari ed infine da quelli PC che si fermano a 55.707 dollari all’anno. Una statistica simile è stata effettuata anche con i giochi più famosi, dove idi FIFA (l’attuale EA Sports FC) hanno raggiunto il primo posto con 70.711 dollari, seguiti dagli utenti Candy Crush con 69.903 dollari, da quelli di DOOM con 67.276 dollari, daidi NBA 2K con 67.245 dollari ed infine dall’utenza di Madden NFL con 66.426 dollari.

