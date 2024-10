Oasport.it - Hockey ghiaccio, Gherdeina batte Bregenzerwald nell’Alps League

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Nel mercoledì sera dell’ICE2024-2025, per quanto riguarda la prima parte del torneo,può esultare. Gli altoatesini infatti hanno superato 4-2 il. Partita da “scambio di cortesie” quella vissuta dalla squadra italiana, che alla fine è riuscita a spuntarla sulla compagine austriaca con un colpo di coda. Padroni di casa in vantaggio con il gol in avvio di McGowan e la replica del medesimo giocatore all’inizio del secondo periodo, per il 2-0. Da lì in poi però, fuoco e fiamme: reti di Fadieiev e Urbanek per il 2-2 e nuovo vantaggio delcon Schiavone, a poco più di un minuto dall’ultimo riposo. Terzo e decisivo periodo, partita in bilico. A otto minuti dalla fine, Gluck piazza la zampata finale che chiude i giochi sul 4-2.