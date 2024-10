Hiv, Maggi (Unica): “Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La terapia antiretrovirale a lungo effetto, la long acting, è un'opzione promettente nella gestione dell'Hiv, poiché offre vantaggi L'articolo Hiv, Maggi (Unica): “Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Hiv, Maggi (Unica): “Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Laantiretrovirale a lungo effetto, la, è un'opzione promettente nella gestione dell'Hiv, poiché offre vantaggi L'articolo Hiv,): “in” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Hiv - Maggi (Unica) : “Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania” - E' una terapia a lunga durata d'azione, circa 2 mesi, e questa è una grossa innovazione, ma siamo solo all'inizio di questa rivoluzione perché sono allo studio […]. (Adnkronos) – "La terapia antiretrovirale a lungo effetto, la long acting, è un'opzione promettente nella gestione dell'Hiv, poiché offre vantaggi significativi per la qualità di vita dei pazienti. (Periodicodaily.com)