His, Maggi (Unica): "Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 'Dura 2 mesi ma allo studio farmaci da somministrare ogni 6' Napoli, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "La terapia antiretrovirale a lungo effetto, la long acting, è un'opzione promettente nella gestione dell'Hiv, poiché offre vantaggi significativi per la qualità di vita dei pazienti. E' una tera Ilgiornaleditalia.it - His, Maggi (Unica): "Rendere terapia long acting accessibile a tutti in Campania" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) 'Dura 2 mesi ma allo studio farmaci da somministrare ogni 6' Napoli, 16 ott. (Adnkronos Salute) - "Laantiretrovirale a lungo effetto, la, è un'opzione promettente nella gestione dell'Hiv, poiché offre vantaggi significativi per la qualità di vita dei pazienti. E' una tera

L’innovazione nella terapia dell’HIV : il futuro della long acting in Campania - Le difficoltà di accesso alle terapie antiretrovirali in Campania Nonostante gli avanzamenti significativi nel trattamento dell’HIV, la Campania si confronta con problemi concreti riguardanti l’accesso ai farmaci long acting. Facebook WhatsApp Twitter La terapia antiretrovirale a lunga durata d’azione, nota come long acting, sta emergendo come un’opzione altamente efficace nella gestione ... (Gaeta.it)