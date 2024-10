Forlitoday.it - Halloween in famiglia alla Rocca di Forlimpopoli

Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)Family Day – Un’Avventura Magica per Famiglie.Family Day, un’occasione unica per vivere un’avventura con i bambini, in una splendida dimora storica. Questo evento, pensato come un’avventura gioco, non è solo un momento di divertimento, ma un’opportunità preziosa per creare