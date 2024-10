Milanotoday.it - Halloween al Tom di Milano: una notte da brivido

Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre, preparati a vivere unindimenticabile presso The Ordinary Market (TOM), situato in Via Molino delle Armi, 16, 20123. Questo locale, nel cuore pulsante della città, non passa inosservato grazie alle sue inconfondibili luci al neon rosse che ti guideranno verso