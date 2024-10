Bergamonews.it - Habilita impegnata nella campagna ‘Nastro Rosa’

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Si tratta di una patologia che, secondo le statistiche, è in costante aumento, in quanto ogni anno si assiste alla crescita dell’1%popolazione femminile. È dunque fondamentale iniziare precocemente a fare prevenzione, soprattutto perché il tumore al seno può colpire anche le fasce della popolazione più giovani. L’abbinamento mammografia-ecografia nelle donne sopra i 40 anni e l’ecografia per le donne al di sotto di questa età sono strumenti che consentono di individuare precocemente microcalcificazioni e tumori piccoli anche pochi millimetri che non vengono percepiti durante l’autopalpazione: ciò consente di poter intervenire per tempo.Attualmente la percentuale di sopravvivenza nelle donne a cui è stato diagnosticato un tumore al seno è del 97%.