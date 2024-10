Ilnapolista.it - Gudmundsson: «Spero che le accuse ingiuste contro di me non danneggino altre donne realmente vittime di violenza»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Una settimana fa il calciatore della Fiorentina,, è stato assolto in primo grado al tribunale distrettuale di Reykjavík dall’accusa disessuale su una donna. I fatti erano risalenti all’estate 2023 e la donna lo accusava di molestie sessuali durante una serata in discoteca. Oggi a Repubblica il calciatore racconta come ha vissuto fuori dal campo. «Sono sempre stato calmo. Non mi interessa nient’altro perché sono molto felice della mia vita. Ho una bella famiglia, ho due bellissimi bambini, ho genitori molto attenti e amorevoli, ho amici fantastici. Da mia madre ho preso la forza mentale, l’essere sempre concentrati, ma anche la gentilezza, la dolcezza. È un esempio, una fonte d’ispirazione. Come mio padre, commentatore sportivo in tv. Magari seguirò le sue orme finita la carriera, chissà».