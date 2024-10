Gli ordini professionali alla Regione Lazio | Servono norme più snelle per la gestione del territorio e la riqualificazione urbana

Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Architetti, ingegneri, geologi, geometri, periti industriali, agronomi, tutti intorno allo stesso tavolo per mettere a punto una serie di proposte di modificaLegge Regionale 171 del 9 agosto 2024, riguardante “Semplificazioni e misure incentivanti per il governo del”, che ha come obiettivi razionalizzare le procedure e promuovere la. L’argomento