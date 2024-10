Primacampania.it - Giornata dell’alimentazione: a Pomigliano istituzioni ed esperti a confronto

(Di mercoledì 16 ottobre 2024)D’ARCO – La dieta mediterranea per una corretta alimentazione: è quanto emerso oggi nel corso del convegno “Impariamo a mangiare sano e mediterraneo” svoltosi nell’aula consiliare del Comune did’Arco (Napoli), organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Russo, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Napoli 3 Sud, in occasione della quarantacinquesima edizione dellaMondiale. Il convegno è il primo di una serie di incontri ed eventi volti a creare rete e avvicinare i vari organismi e uffici competenti ai cittadini, in particolare scuole, studenti e associazioni.