Giorgio Armani: "Il primo amore con un uomo scattò sulla spiaggia di Misano Mare, la morte di Sergio fu una tegola in testa" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il re della moda ha deciso di raccontare alcuni segreti della sua vita privata dal suo primo amore con un uomo alla storia con Sergio Galeotti, dall'assenza di figli alla ex fidanzatina morta sotto ad un tir Giorgio Armani ha compiuto 90 anni lo scorso luglio e solo ora ha deciso di rivelare Ilgiornaleditalia.it - Giorgio Armani: "Il primo amore con un uomo scattò sulla spiaggia di Misano Mare, la morte di Sergio fu una tegola in testa" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il re della moda ha deciso di raccontare alcuni segreti della sua vita privata dal suocon unalla storia conGaleotti, dall'assenza di figli alla ex fidanzatina morta sotto ad un tirha compiuto 90 anni lo scorso luglio e solo ora ha deciso di rivelare

Giorgio Armani ricorda l’uomo che ha amato : “Morto con l’AIDS - con lui morta una parte di me” - . it. A. “Sono un po’ indifferente all’amore, perché faccio i conti e dico: è inutile essere innamorato e dare poco spazio al tuo amore, perché lo spazio non ce l’ho. p. “Ho avuto una forza di volontà incredibile, per vincere questo dolore crudele. Era il momento in cui prendevo fiducia in me stesso; e mi è arrivata questa tegola sulla testa”. (Biccy.it)

