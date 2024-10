Giorgetti: "Le banche faranno sacrifici. Con questa Manovra il taglio del cuneo diventa strutturale" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il contributo delle banche, "il sacrificio", l'attenzione alle famiglie, la conferma taglio del cuneo fiscale, le misure sulle pensioni e quelle sul catasto. Dopo l'approvazione del disegno della legge di bilancio, nel Consiglio dei ministri di ieri sera (qui trovate tutte le novità), Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti presenta il pacchetto di norme in una conferenza stampa da Palazzo Chigi. "C'è un significativo intervento su banche e assicurazioni” pari a 3,5 miliardi nel biennio 2025-2026. "Qualcuno lo chiama extra-profitto e qualcuno contributo, io lo chiamo sacrificio e ora diventa intellegibile a tutto il popolo italiano", spiega il ministro, aggungendo che anche i ministeri e le amministrazioni dello stato dovranno fare la loro parte attraverso "tagli con una riduzione media del cinque per cento. Ilfoglio.it - Giorgetti: "Le banche faranno sacrifici. Con questa Manovra il taglio del cuneo diventa strutturale" Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il contributo delle, "ilo", l'attenzione alle famiglie, la confermadelfiscale, le misure sulle pensioni e quelle sul catasto. Dopo l'approvazione del disegno della legge di bilancio, nel Consiglio dei ministri di ieri sera (qui trovate tutte le novità), Il ministro dell'Economia Giancarlopresenta il pacchetto di norme in una conferenza stampa da Palazzo Chigi. "C'è un significativo intervento sue assicurazioni” pari a 3,5 miliardi nel biennio 2025-2026. "Qualcuno lo chiama extra-profitto e qualcuno contributo, io lo chiamoo e oraintellegibile a tutto il popolo italiano", spiega il ministro, aggungendo che anche i ministeri e le amministrazioni dello stato dovranno fare la loro parte attraverso "tagli con una riduzione media del cinque per cento.

