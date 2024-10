Tpi.it - Giancarlo Magalli contro Fabio Fazio: “L’ho aiutato raccomandandolo, ma non mi invita a Che tempo che fa”

(Di mercoledì 16 ottobre 2024): “si toglie qualche sassolino dalla scarpa criticandoper non averlo maito a Cheche fa. Intervistato da Chi in occasione dell’uscita del suo libro, Fantastici in cui ripercorre la sua carriera svelando anche diversi aneddoti, il conduttore rivela di aver lanciato nel mondo della tv numerosi talenti: “Diciamo che di persone ne ho aiutate tante, da Vanessa Incontrada afino a Massimo Troisi. Non sono Pippo Baudo ma ne ho aiutati parecchi a venire fuori”. Tra questi c’è per l’appuntocheracconta di aver fatto esordire come imitatore nel programma Pronto, Raffaella, di cui era autore. “Lo mandai da Raffaella Carrà. Lei non voleva quelli che non conosceva ma io le dissi che era bravo e che le sarebbe piaciuto”.