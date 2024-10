George pizzaiolo Charlotte infermiera E in Italia? Le carriere mancate da Meloni al Papa

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – I sogni dei piccoli reali inglesi hanno lasciato tutti di stucco: babyvorrebbe fare il, la principessa. Entrambi ben lontani dalle ambizioni di corte. Ma cosa avrebbero fatto i personaggi nostrani se non avessero intrapreso la strada che li ha portai alla fama? La premier, per esempio, voleva fare. E in? LedaalL'Identità.