Cataniatoday.it - Fuggono all'alt, speronano una volante e si schiantano contro un'auto in sosta: due arresti

Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La polizia ha fermato una rocambolesca fuga di tre uomini a bordo di un’, dopo che il veicolo non si era fermato all’alt intimato dagli agenti. La vettura, già segnalata dalla sala operativa della polizia stradale di Catania come sospetta, era stata notata poco prima in un'area di servizio