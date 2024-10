Lapresse.it - Frosinone, lite davanti a scuola: 16enne accoltellato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Unaper futili motivi tra due 16enni è sfociata in un accoltellamento: è successoal liceo Martino Filetico a Ferentino, in provincia di. Il giovane è stato portato in ospedale ama sarà trasferito a Roma. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.