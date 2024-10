Friuli: ubriaco a bordo della Google car, fa un frontale e poi urina davanti ai carabinieri. Patente ritirata (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mappava le vie guidando una vettura di proprietà di Google ubriaco. Proprio così. Uno Street View da brillo, più che brillo. Ma non basta, ha fatto di più il 38enne al quale i carabinieri hanno ritirato la Patente, oltre a denunciarlo. E’ successo a Castello d’Aviano, nel territorio di Pordenone. Il 38enne, residente a Fontanafredda, alla guida dell’auto utilizzata per le il servizio di mappatura online offerto dal motore di ricerca ha provocato un incidente stradala. Con l’Honda Civic affidatagli da Google nell’affrontare una curva ha invaso la corsia di marcia opposta mentre stava sopraggiungendo una Fiat Uno. La Fiat è stata scaraventata sulla massicciata che costeggia la strada. Il conducente, un 57enne di Aviano, è rimasto incastrato tra le lamiere. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Mappava le vie guidando una vettura di proprietà di. Proprio così. Uno Street View da brillo, più che brillo. Ma non basta, ha fatto di più il 38enne al quale ihanno ritirato la, oltre a denunciarlo. E’ successo a Castello d’Aviano, nel territorio di Pordenone. Il 38enne, residente a Fontanafredda, alla guida dell’auto utilizzata per le il servizio di mappatura online offerto dal motore di ricerca ha provocato un incidente stradala. Con l’Honda Civic affidatagli danell’affrontare una curva ha invaso la corsia di marcia opposta mentre stava sopraggiungendo una Fiat Uno. La Fiat è stata scaraventata sulla massicciata che costeggia la strada. Il conducente, un 57enne di Aviano, è rimasto incastrato tra le lamiere.

