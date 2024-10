Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, lezioni gratuite di italiano per stranieri

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Caritas dipromuove un corso didedicato a cittadini. Le, si svolgono tutti i sabati dalle 16.30 alle 18 presso la parrocchia di San Rufillo. L’iniziativa si svolge già da 5 anni ed è ormai diventata un punto di riferimento nel territorio. "Offre un’opportunità preziosa per l’integrazione linguistica e sociale – spiegano gli organizzatori – sia per le persone di recente immigrazione che quelle già presenti da alcuni anni e interessate a migliorare le loro competenze linguistiche in". Il successo dell’anno scorso è dimostrato dall’elevato numero di partecipanti: fino a 40 studenti con solo 3 insegnanti volontari. L’Ufficio immigrazione del Comune supporta la diffusione delle informazioni attraverso lo sportello dei servizi sociali.