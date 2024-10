Foggia-Catania, incasso devoluto alle famiglie dei tifosi morti: fiori sotto la Curva Franco Mancini (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Il Foggia Calcio ha comunicato che l'incasso della partita contro il Catania, che si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15.00, verrà devoluto alle famiglie delle tre vittime dell'incidente avvenuto dopo la trasferta di Potenza. Fanpage.it - Foggia-Catania, incasso devoluto alle famiglie dei tifosi morti: fiori sotto la Curva Franco Mancini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) IlCalcio ha comunicato che l'della partita contro il, che si giocherà domenica 20 ottobre 2024ore 15.00, verràdelle tre vittime dell'incidente avvenuto dopo la trasferta di Potenza.

