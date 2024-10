Lanazione.it - Firenze, tramvia: in corso le prove di sistema sulla linea “Variante al centro storico”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Sono iniziate oggi e andranno avanti fino al 18 ottobre le 'di sagoma limite'ria dellaal. Il tram viaggia sui binari con un ingombro fittizio, come previsto dalle norme 'Uni', in modo da testare che il convoglio, anche in caso di piccoli spostamenti anomali che si possono verificare durante il movimento, non urti contro ostacoli fissi come le paline semaforiche, le banchine di fermate ecc. Si tratta di una delledi, insieme per esempio a quella di corto circuito delladi contatto, che sono effettuate preventivamente all’arrivo della commissione ministeriale incaricata di autorizzare il pre-esercizio.