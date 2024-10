Lanazione.it - FiPiLi, ci risiamo. Camion intraversato tra Firenze e Scandicci, traffico bloccato

(Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ottobre 2024 – Ci. Ancora un incidente che ha visto coinvolto unha creato code e caos in. Il mezzo pesante, in base a quanto appreso, si stava immettendo sulla superstrada da viale Etruria quando, all’altezza del km 2,600, ha sbandato e si è messo di traverso con la motrice, ostruendo la strada. Questo ha causato un blocco delverso Livorno, ma ha avuto ripercussioni anche sulle corsie opposte di marcia. Le code per chi viaggia versosono arrivate a 4 chilometri. In corso l’intervento di rimozione del mezzo, ma le operazioni sono rese complicate dalla pioggia. La viabilità alternativa ne ha risentito e al momento risulta congestionata. L’incidente è avvenuto intorno alle 18.