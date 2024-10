Festa Roma, tre i corti finalisti per premio 'I mille volti dell'acqua', ideato da Acea (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Saranno presentati oggi, durante la prima giornata della Festa del Cinema, i tre corti finalisti del contest I mille volti dell'acqua. Tra questi, uno sarà decretato vincitore e si aggiudicherà il premio Speciale Gruppo Acea.Le due giurie, una tecnica composta dai vertici Acea e da esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia, e una formata dai dipendenti dell'azienda, li hanno selezionati tra gli 86 lavori presentati al contest, creato per sensibilizzare l'opinione pubblica al riuso delle risorse idriche e raccontare l'acqua ai tempi del cambiamento climatico. Tutti i videomaker hanno saputo interpretare il tema con originalità , senza dimenticare l'importanza dell'educazione idrica che il Gruppo Acea promuove nelle scuole italiane attraverso un protocollo firmato con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Liberoquotidiano.it - Festa Roma, tre i corti finalisti per premio 'I mille volti dell'acqua', ideato da Acea Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024), 16 ott. (Adnkronos) - Saranno presentati oggi, durante la prima giornatadel Cinema, i tredel contest I. Tra questi, uno sarà decretato vincitore e si aggiudicherà ilSpeciale Gruppo.Le due giurie, una tecnica composta dai verticie da esperti del Centro Sperimentale di Cinematografia, e una formata dai dipendenti'azienda, li hanno selezionati tra gli 86 lavori presentati al contest, creato per sensibilizzare l'opinione pubblica al riusoe risorse idriche e raccontare l'ai tempi del cambiamento climatico. Tutti i videomaker hanno saputo interpretare il tema con originalità , senza dimenticare l'importanza'educazione idrica che il Gruppopromuove nelle scuole italiane attraverso un protocollo firmato con il Ministero'Istruzione e del Merito.

