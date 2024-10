FC Copenaghen-Vejle (venerdì 18 ottobre 2024 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Partito con i netti favori del pronostico nelle quote antepost per la vittoria del titolo, l’FC Copenaghen si trova ora leggermente posposto alla capolista Midtjylland, che lo precede in classifica di tre punti dopo undici giornate. Prima della sosta l’FCK ha perso in casa contro lo Jagiellonia Bialystok in Conference League e pareggiato in trasferta a InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - FC Copenaghen-Vejle (venerdì 18 ottobre 2024 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Partito con i netti favori del pronostico nelleantepost per la vittoria del titolo, l’FCsi trova ora leggermente posposto alla capolista Midtjylland, che lo precede in classifica di tre punti dopo undici giornate. Prima della sosta l’FCK ha perso in casa contro lo Jagiellonia Bialystok in Conference League e pareggiato in trasferta a InfoBetting: Scommesse Sportive e

FC Copenaghen-Jagiellonia Bialystok (Conference League - 03-10-2024 ore 21 : 00 ) : formazioni - quote - pronostici - FC Copenaghen e Jagiellonia Bialystok si affrontano da secondi in classifica nei rispettivi campionati nazionali, Superligaen ed Ekstraklasa, e anche avendo vinto le ultime tre partite domestiche. Nell’ultima uscita i padroni di casa hanno battuto 2-1 il Vejle in trasferta mentre gli ospiti si sono imposti, anche loro fuori casa, 1-0 contro il Piast Gliwice. (Infobetting.com)