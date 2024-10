Ergastolo per l’ex medico della Virtus, colpevole di doppi omicidio a Bologna (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La giustizia ha emesso sentenza definitiva per Giampaolo Amato, ex medico della Virtus, riconosciuto colpevole di aver assassinato la moglie e la suocera in un contesto agghiacciante. La Corte d’Assise di Bologna ha condannato Amato all’Ergastolo, chiudendo un caso che ha scosso profondamente la comunità bolognese. La sentenza, dopo un’attenta valutazione delle prove e delle testimonianze, è stata raggiunta dopo una camera di Consiglio di sei ore presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari. I delitti e le circostanze L’inchiesta ha svelato i dettagli inquietanti degli omicidi avvenuti tra la fine di ottobre 2021 e il mese precedente. Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, è stata uccisa tra il 30 e il 31 ottobre, mentre la suocera Giulia Tateo, di 87 anni, era stata trovata senza vita 22 giorni prima. Gaeta.it - Ergastolo per l’ex medico della Virtus, colpevole di doppi omicidio a Bologna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La giustizia ha emesso sentenza definitiva per Giampaolo Amato, ex, riconosciutodi aver assassinato la moglie e la suocera in un contesto agghiacciante. La Corte d’Assise diha condannato Amato all’, chiudendo un caso che ha scosso profondamente la comunità bolognese. La sentenza, dopo un’attenta valutazione delle prove e delle testimonianze, è stata raggiunta dopo una camera di Consiglio di sei ore presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari. I delitti e le circostanze L’inchiesta ha svelato i dettagli inquietanti degli omicidi avvenuti tra la fine di ottobre 2021 e il mese precedente. Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, è stata uccisa tra il 30 e il 31 ottobre, mentre la suocera Giulia Tateo, di 87 anni, era stata trovata senza vita 22 giorni prima.

“Uccise la moglie e la suocera avvelenandole” : chiesto l’ergastolo per Giampaolo Amato - ex medico della Virtus Bologna - Situazione analoga, secondo gli inquirenti, per la morte di Tateo. È questa la richiesta avanzata dalla procura di Bologna nei confronti di Giampaolo Amato, ex medico della Virtus Bologna, accusato dell’omicidio aggravato della moglie, Isabella Linsalata, ginecologa di 62 anni, uccisa tra il 30 e il 31 ottobre 2021, e della suocera Giulia Tateo, 87 anni, trovata morta 22 giorni prima della figlia. (Ilfattoquotidiano.it)