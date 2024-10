Eni racconta impegno nel clean cooking con mostra ‘fe&l food energy & life’ al Maxxi di Roma (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eni racconta il proprio impegno nel clean cooking attraverso la mostra Eni dal titolo “FE&L food energy & Life”, in calendario dal 15 al 30 ottobre al Corner Maxxi di Roma. Attraverso le fotografie di Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, la mostra offre Eni racconta impegno nel clean cooking con mostra ‘fe&l food energy & life’ al Maxxi di Roma L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Eniil proprionelattraverso laEni dal titolo “FE;L; Life”, in calendario dal 15 al 30 ottobre al Cornerdi. Attraverso le fotografie di Gabriele Galimberti e proiezioni video immersive che ritraggono le prime tappe in Mozambico e Angola, laoffre Eninelcon‘fe;laldiL'Identità.

In calendario dal 15 al 30 ottobre al Corner Maxxi di Roma Eni racconta il proprio impegno nel clean cooking attraverso la mostra Eni dal titolo "FE&L Food Energy & Life", in calendario dal 15 al 30 ottobre al Corner Maxxi di Roma.

