Elon Musk donati 75 milioni di dollari per Trump in 3 mesi

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) (Adnkronos) – Elon Musk ha versato 75 milioni di dollari negli ultimi tre mesi al Super Pac da lui creato, America Pac, per sostenere la campagna di Donald Trump. I documenti presentati alla Federal Election Commission danno quindi la misura di quanto l'uomo più ricco del mondo sia diventato cruciale per il tentativo del tycoon

Elon Musk ha donato 75 milioni per aiutare Trump - Dovete solo firmare la petizione che sostiene la libertà di parola e il diritto alle armi, oltre a votare in questa elezione", ha detto Musk. "Se volete partecipare non c'è nulla da pagare. Elon Musk ha donato quasi 75 milioni di dollari per aiutare Donald Trump a riconquistare la Casa Bianca. Musk sarà in Pennsylvania per una serie di incontri oggi. (Quotidiano.net)

